Die EU ist jetzt „LGBTQI-Freiheitszone“

In einer Diskussion, die sich an die Abstimmung im Europaparlament anschloss und an der verschiedene europäische Künstler*innen, Aktivist*innen und EU-Abgeordnete teilnahmen, kam ein besonders drastischer, aktueller Fall zur Sprache. Petra de Sutter, seit Oktober 2020 belgische Vizepremierministerin und die erste transgender Ministerin der EU, berichtete von einem Mord am vergangenen Wochenende in Beveren, nahe Antwerpen: Drei Jugendliche hatten dort über eine Dating-App einen 42-jährigen, homosexuellen Mann in einen Park gelockt, zusammengeschlagen und erstochen. Der Fall zeige, sagte de Sutter, dass es trotz aller Fortschritte noch ein langer Weg zur wahren Gleichberechtigung sei. „Wir haben noch viel zu tun, in unseren Parlamenten, auf unseren Straßen, in unseren Köpfen.“