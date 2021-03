„Ich möchte den Fokus auf die Ränder der Gesellschaft lenken“

Gibt es etwas, das alle oder viele der Bilder verbindet?

Das Leben am Rande der Gesellschaft. Wobei es dabei natürlich gravierende Unterschiede gibt: Das Leben einer queeren Person in Berlin lässt sich nur schwer mit dem Leben einer queeren Person in einem Land vergleichen, in dem ihre Art zu leben und zu lieben mit dem Tode bestraft werden kann. Trotzdem kennt wahrscheinlich jede queere Person das Gefühl, sich in einer überwiegend heteronormativen Umgebung als am Rande stehend oder als Minderheit zu erfahren.