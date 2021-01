„Ich wusste, dass ich nach meinem Outing Freund*innen verlieren würde“

Ich bin in Kairo aufgewachsen und zur Schule gegagen, seit drei Jahren wohne ich in München. In Ägypten ist Sex ein mit Scham behaftetes Thema, besonders für Frauen. Sex soll nur in der Ehe stattfinden und nur zwischen Mann und Frau. Als Teenagerin traf ich mich zwar manchmal mit Jungs zum Eis essen, aber mehr als Händchenhalten ist da nicht passiert. In Ägypten heißt es oft: Wenn du dem Mann erlaubst, dir näher zu kommen, wird er dich nicht mehr respektieren. Nur wenn du ihn abweist, wird er dich als „gute“, sittsame Frau respektieren.