An sämtlichen staatlichen Schulen Schottlands soll sich das nun ändern. Schüler sollen in LGBT-Unterrichtsstunden lernen, was LGBT bedeutet, wer warum Teil der diskriminierten Community ist und wie sich ihr Kampf um Gleichberechtigung entwickelt hat. Außerdem sollen Vorurteile gegenüber LGBT entkräftet werden. Laut dem Guardian ist Schottland damit das weltweit erste Land, das LGBT-Themen in den Lehrplan aufnimmt. Ganz korrekt ist das nicht: In Teilen Kanadas ist das Thema im Lehrplan ebenfalls vorgeschlagen, dort hängt es allerdings stark von der Lehrkraft ab, ob es auch tatsächlich unterrichtet wird. Und auch in Bayern und anderen deutschen Bundesländern wird beispielsweise im Ethikunterricht über gleichgeschlechtliche Partnerschaften gesprochen. Von einer systematischen Aufklärung über Vorurteile gegenüber LGBT ist man aber auch hier noch weit entfernt.