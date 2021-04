Liebe Männer, Menstruation geht uns alle an!

Verhütung, Kinderwunsch und Wohlbefinden geht beide an

Bis heute heißt es, für den Mann gäbe es keine gute Auswahl an Verhütungsmethoden. Na ja: Kondome sind nebenwirkungsfrei, schützen vor Krankheiten und sind in vielen verschiedenen Größen und Materialien erhältlich. Als dauerhafte Variante gibt es die risikoarme Vasektomie. Aber auch abseits dieser beiden Optionen können Männer aktiv an der Verhütung mitwirken – begonnen damit, dass man sich für den Körper der Partnerin interessiert und alle verfügbaren Methoden kennt. In meiner Tätigkeit als Zyklusberaterin berate ich menstruierende Personen und Paare zur Zyklusbeobachtung. Die Begeisterung der Menstruierenden, wenn ihr Partner Interesse daran zeigt, ist unübersehbar. Auch der Hinweis, dass Männer jeden Tag fruchtbar sind und Frauen nur sechs Tage pro Zyklus, hilft, die Verteilung der Verantwortung zu hinterfragen.