„Mein Körper muss gleichzeitig gegen den Tumor und Viren kämpfen”

Ich bleibe seit circa einer Woche zu Hause. Davor habe ich eingekauft, so dass ich in meinem Haushalt zwei Wochen davon leben kann. Ich meide soziale Kontakte außer zu meinen Assistenten. Auch sie vermeiden alle Kontakte außerhalb der Arbeit. Wenn wir alle zu Hause bleiben und jetzt an einem Strang ziehen, dann können wir das Virus vielleicht ausmerzen. Niemand soll sich später schuldig fühlen müssen und denken: Wäre ich mal daheim geblieben. Wenn wir Corona stoppen können, dann sollten wir das tun. Man hört in den Medien immer nur, dass es vor allem für Alte und Kranke gefährlich werden kann. Bei Letzteren ist vielen jedoch nicht klar, wer da alles dazu zählt. Durch die Posts unter dem Hashtag #Risikogruppe haben sogar manche Betroffene erst gemerkt, dass sie auch dazugehören. Deshalb mein Appell: Macht euch Gedanken und sucht nach Risikopersonen in eurem Umfeld.“