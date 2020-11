Junge Menschen sind in der Corona-Krise rücksichtsvoller, als viele vermuten

Auch insgesamt bestätigt die Studie, die in voller Länge erst Anfang 2021 erscheinen wird, den Einfluss des Bildungsgrades: Je höher der ist, umso solidarischer verhält sich die Jugend. Während 34 Prozent der Personen mit Mittelschulabschluss sich nicht rücksichtsvoll verhalten, sind es unter denen mit Studienabschluss 22 Prozent. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk meinte Schnetzler, er erkläre sich den Zusammenhang so, dass ungebildetere junge Menschen „andere Informationen an sich ranlassen“. Die seien vielleicht auch weniger gut fundiert, und stammen eher aus einem Umfeld, in dem Verschwörungstheorien gängiger sein könnten.