Wieso Wellness für Menschen mit Rassismuserfahrungen so wichtig ist

Den Critical Wellness-Ansatz dachte sich Mariela selbst aus. Dabei ließ sie sich in den USA inspirieren. Die Initialzündung war ein Wortwitz auf einer Konferenz zum Thema Schule und Rassismus, die sie 2017 besuchte: „Auf der Konferenz wurden Workshop-Ideen für den nächsten Tag vorgeschlagen. Jemand schlug Critical Whiteness vor, doch niemand interessierte sich dafür. Eine Teilnehmerin fragte sogar: Was für ein Quatsch ist denn Critical Whiteness? Nach so einer langen Konferenz brauche ich eher Critical Wellness“, erzählt Mariela. Im ersten Moment war sie empört über diese Aussage, aber die Wortkombination ließ sie nicht mehr los. Mariela wollte etwas Neues für Schwarze Menschen, Indigene und People of Color entstehen lassen. Ihre größte Inspirationsquelle dabei war die Aktivistin und Autorin Bell Hooks. In ihrem Buch „Sisters of the Yam“ schaffte sie eine Vorlage für das Wohlbefinden Schwarzer Frauen und betont, dass die Heilung Schwarzer Frauen Ausdruck einer befreienden politischen Praxis ist. Denn der Blick in die Geschichte zeigt deutlich, dass Wellness und Erholung Schwarzen Menschen nie zustand. Diese Gedanken wollte Mariela mit ihrem ganzheitlichen Ansatz kultivieren und tauschte sich mit unterschiedlichen Frauen darüber aus, auch mit Glenda Obermuller aus Köln. Die 41-Jährige stammt ursprünglich aus Guyana und bezeichnet sich selbst als Schwarze Indigene Frau. Mit 23 kam sie nach Deutschland. Als alleinerziehende Mutter eines Sohnes mit Autismus gründete sie nicht nur den Verein Sonnenblumen Community Development Group e. V. (SCDG) mit, sie studiert nebenbei auch Sonderpädagogik.