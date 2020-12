Muss ich als Schwarze Person politisch sein?

Es ist eigentlich perfide: Da haben weiße Menschen Rassismus erfunden, Schwarze Menschen müssen es ausbaden und weiße Menschen aufklären ,,Also, wie wär's, wenn wir diese Aufgabe nicht mehr übernehmen? So nach dem Motto: ,Pff! Dann nicht!’“ Lethicia schüttelt den Kopf: ,,Wir müssen es machen. Sonst macht das keiner.“ Doch um es in den Worten der US-amerikanischen Dichterin und Aktivistin Audre Lorde zu sagen: ,,Caring for myself is not self-indulgence, it is self-preservation, and that is an act of political warfare.“ Rast ist eine Form der Rebellion.