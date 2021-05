Macht uns positives Denken zu unglücklichen Menschen?

Wut ist ein gutes Stichwort: Du schreibst in deinem Buch, diese „Toxic Positivity“ mache den Diskurs über Diskriminierung in der Gesellschaft schwerer. Warum?

Wenn man nie etwas sagt, immer alles weglächelt, nie in Konfrontation mit Menschen geht, die sich rassistisch, sexistisch, homophob oder antisemitisch verhalten, immer die Stimmung nicht kaputt machen will, immer nur Good-Vibes-Only, dann ändert sich nichts. Stellen wir uns vor, jemand macht einen rassistischen Spruch, man sagt nichts dazu. Die Person wird das nie überdenken, sich vielleicht weiter in diesen Kram verstricken und schlimmstenfalls in Zukunft noch diskriminierender auftreten. Es tut uns gut, uns zu empören, uns aufzuregen. Aber das Gegenteil von „Toxic Positivity“ ist nicht nur Wut, sondern überhaupt ein authentisches Gefühlsleben, Platz für alle Gefühle. Alle Gefühle müssen okay sein. Ich will nicht, dass wir alle immer wütend oder traurig sind, aber ich will auch nicht, dass wir immer alle so tun, als ob wir glücklich sind. Ich will, dass wir für echte, authentische Gefühle Raum lassen. Alle Gefühle.