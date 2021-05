„Wir sollten einfach alle Antifaschist*innen sein“

Ihr habt für den Film auch mit Menschen gesprochen, die aktuell in der Antifa aktiv sind. Was hast du in diesen persönlichen Gesprächen gelernt?

Das war wahnsinnig spannend. Während wir mit denen geredet haben, mussten wir unsere Handys in die Mikrowelle legen und so. Das, was die beiden uns erzählt haben, war sehr wichtig, um das Ganze noch einmal in das Heute zu holen, weil Julia vor allen Dingen Erfahrungen aus den 90er Jahren hat. In so einer Zeit verändert sich natürlich auch Vieles.