„Wir werden emotional erpresst“

Zu Beginn der Pandemie saßt du aufgrund von Kurzarbeit in der Zeitarbeitsfirma zu Hause. Ist das nicht absurd, wenn man gleichzeitig überall von der drohenden Überlastung der Kliniken liest?

Zu Beginn der Pandemie wurde ich vermehrt gebucht, weil es hieß, dass die Krankenhäuser ihr Personal aufstocken sollen. Dann kam aber die Phase, in der viele OPs abgesagt wurden, was zu Folge hatte, dass mir einige Dienste abgesagt wurden – und ja, das war völlig absurd. Die Krankenhäuser haben dann erstmal ihr eigenes Personal eingeteilt. Es wäre schön gewesen, wenn man da gesagt hätte „Wir belassen das jetzt so, weil es auch nicht weh tut, mal mehr Personal zu haben.“ Man muss ja nicht immer am Limit arbeiten. Ich finde, man hätte die Leasingkräfte nicht stornieren müssen. Man hätte sozusagen mit dem gleichen Personal weniger Patient*innen versorgen können, was total angenehm gewesen wäre.