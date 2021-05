„Ich wünsche mir weniger Egoismus und mehr Rücksichtnahme“

„Ich weiß, dass ich mich irgendwann anstecken werde. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich das akzeptiert habe. Ich arbeite in einer Notdienstpraxis, wir haben geöffnet, wenn die anderen Praxen geschlossen haben: abends und am Wochenende. Derzeit können die Leute nicht einfach so in die Praxis kommen, sie müssen klingeln und draußen warten, um den Schutz so gut wie möglich zu gewährleisten. Abstand halten ist dabei draußen auch nicht immer möglich, so viel Platz ist vor unserer Praxis nicht. Eine Kollegin oder ich müssen dann rausgehen und schauen, wieso die Menschen da sind. Gerade tragen wir keine Schutzkleidung, sondern nur eine FFP2-Maske. Ich fürchte dabei, dass auch Menschen zu uns kommen, die positiv auf Corona getestet wurden, weil sie wegen anderer Probleme Hilfe brauchen. Natürlich sagt aber niemand, dass er oder sie positiv ist, wenn wir fragen.