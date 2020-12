Wie es ist, einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu testen

So richtig weiß niemand, was gerade in Lillys* Blut passiert. Sie nicht, ihr Freund Ludwig nicht und auch Dr. Arne Kroidl, der Studienleiter, weiß es nicht. In Lillys Blut könnten Teilchen schwimmen, die diese Pandemie endlich beenden oder zumindest zurückdrängen könnten. Die Flugzeuge und Aktienkurse abheben lassen – und Umarmungen wieder zu einer unverdächtigen Begrüßung machen könnten. Könnten. Um herauszufinden, ob das wirklich so ist, sitzen Lilly und ihr Freund Ludwig im November 2020 im Tropeninstitut der LMU München. Fast jeden Montag schauen sie jetzt auf die klinisch weißen Wände im Behandlungszimmer, hören das Neonlicht surren, und lassen sich jeweils vier Ampullen Blut abnehmen.