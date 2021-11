Ich bin geimpft – und hatte trotzdem Corona

Am dritten Tag meldet sich endlich das Gesundheitsamt bei mir. Es schickt mich in die Quarantäne, in der ich schon längst bin. Das Schlimmste an der Isolation ist die Isolation. Die ersten Tage sind noch okay. Ich nutze die Zeit, um mich auszuruhen, zu lesen, Netflix zu schauen. Was man eben so tut, wenn man alleine ist. Doch spätestens am sechsten Tag wird mein Zimmer immer kleiner. Und mein Drang nach Freiheit immer größer. Also versuche ich, mich freizutesten. Am achten Tag mache ich meinen dritten PCR-Test in dieser Woche. Drei Stunden später erfahre ich, dass ich endlich nicht mehr ansteckend bin. Als ich es noch war, hat sich zum Glück wohl niemand bei mir infiziert. Auch nicht meine Eltern. Ihre Schnelltests waren alle negativ.