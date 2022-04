Online-Hilfe statt Therapie?

„Spüren Sie denn, dass sie mehr zur Beobachterin ihrer Angst werden?”, lautet ihre einleitende Frage in unserer vorerst letzten Sitzung, dieses Mal allerdings per Videoanruf. Zugegeben: Es ist komisch, ihre Stimme zuhören. Irgendwie hatte ich mir sie ganz anders vorgestellt. Sanftmütiger und nicht so selbstbestimmt. Wie bei einem Blinddate reimt man sich ganz offensichtlich auch hier eine Illusion von einem Menschen zusammen, der so nicht existiert. Ich merke: Das Chatten hat mir Hemmungen genommen, weil ich nicht so direkt einer Person gegenüber saß. Der Abstand half mir, mich zu öffnen. Jetzt, im Videochat, bin ich zum ersten Mal in der Online-Therapie gehemmt, mir fällt es schwer über meine Gefühle zu sprechen.

Die Hürden sind minimal. Ich muss nicht nach der Arbeit lange mit der Bahn zur Therapie fahren, ich brauche nur mein Handy

Am Ende der letzten Sitzung durchzieht mich ein angenehmer Fatalismus. So nach dem Motto: Passt schon. Wenn mal etwas schief geht, ist das kein Weltuntergang. Durch Instahelp wird mir nämlich erst klar, dass ich auch versuchen kann, meine Angst anders zu erleben – auch, wenn das ein langer und harter Prozess wird. Denn durch die App habe ich eine neue Bewältigungsstrategie entdeckt, die mir irgendwie realistischer erscheint: Meine Prüfungsangst erstmal sehr genau zu beobachten, wenn sie sich mal wieder so richtig austobt. Mich auch mal versuchen, gewollt darauf einzulassen, um mir bewusst zu machen, dass die ganzen Horrorszenarien in meinem Kopf nicht eintreten. Eher das Gegenteil: Von Mal zu Mal schrumpft die Angst, während mein Selbstvertrauen wächst. Ich fühle mich jedenfalls jetzt schon deutlich entspannter in Redaktionskonferenzen.

Was mich am meisten überzeugt hat: Die Hürden sind minimal. Ich muss nicht nach der Arbeit lange mit der Bahn zur Therapie fahren, ich brauche nur mein Handy. Auch das Chatgespräch hat Vorteile: Man wird weder von einer kratzenden Stimme beschallt, noch in einem unangenehmen Zimmer angestarrt. Stattdessen sitzt man, wo man will: Im Café oder auf der Couch. Und die Distanz eines Chats kann auch ein Vorteil sein: Schon oft habe ich von Abbrüchen gehört, weil einem sein Gegenüber „irgendwie unsympathisch“ war. Im Chat kommt das nicht so zum Tragen.

Auf andere übertragen kann man mein Testergebnis aber sicher nicht. Ich befinde mich nicht in einer unkontrollierbaren Krise oder Notsituation. Außerdem baue ich damit schon auf zehn Stunden Verhaltenstherapie auf. Instahelp ist nur ein Zusatzangebot zur klassischen Beratung oder Therapie. Befindet man sich in einer Extremsituation, bietet die allerdings an, bei der Suche nach einem Psychotherapeuten in der Nähe zu unterstützen.