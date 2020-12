Wenn Besitz zur Last wird

Julia kauft immer auf Rechnung, die sie dann im Folgemonat begleicht. Eine Kreditkarte besitzt sie erst seit Herbst 2016, die sie nur dann benutzt, wenn sie in den Urlaub fährt. Kriminell ist Julia nie geworden, auch Schulden musste sie bislang keine machen. Bei anderen Betroffenen ist der Übergang in die Beschaffungskriminalität hingegen oft fließend: Sie bestellen zum Beispiel auf falschen Namen oder täuschen Zahlungsfähigkeit vor. Astrid Müller von der Medizinischen Hochschule Hannover betont: „Wenn das ‚Schulden machen‘ nicht erfüllt ist, heißt das noch nicht, dass keine Kaufsucht vorliegt. Es hängt auch davon ab, wie der finanzielle Background der Betroffenen ist.“

Der volle Kleiderschrank ist mit einem Mal unglaublich belastend

Wohl überlegt sind Julias Einkäufe nie, sie folgen eher dem Muster: „Das will ich jetzt haben. Das ist gerade in.“ Sie weiß, dass es auch schlimmer sein kann: „Viele shoppen ja auch Designer-Sachen, aber davon bin ich Gott sei Dank verschont geblieben.“ Bei ihr geht es vor allem um die Masse. Später, mit ihrem Mann, wird der Ikea-Kleiderschrank immer wieder erweitert. Schaut sie nach längerer Zeit wieder einmal in ihren Schrank an, denkt sie: Da sind so viele Teile, die hast du nie angezogen. In diesen Momenten versucht sie zu verdrängen, wieviel sie das alles gekostet hat. Der volle Kleiderschrank ist mit einem Mal unglaublich belastend. Wenn sie ausmistet und die Sachen in die Altkleidersammlung gibt, kommt ihr das vor wie eine Erlösung. Sie kauft trotzdem weiter – es ist einer ihrer Wege, mit Problemen umzugehen.

Bereits seit einigen Jahren leidet Julia unter psychischen Problemen und einem geringen Selbstwertgefühl. Oft fühlt sie sich unwohl in ihrem Körper, versucht mit Klamotten ihre Unzufriedenheit zu „überdecken“ und ihr Selbstbewusstsein zu steigern. Seit 2012 ist sie in psychologischer Behandlung. Ihrem Psychotherapeuten erzählt sie von ihrer Kaufsucht, fühlt sich aber nicht ernst genommen. Es gibt noch zu wenige, die sich mit dem Thema auskennen. Wenn Julia die Krankheit während ihrer Sitzung anspricht, erhält sie die Antwort: Da müssen Sie eben was wegsparen. Sie kommt sich vor, als würde eine fremde Person sagen: „Warum schaffst du das denn nicht? Das ist doch nicht so schwer.“ Seitdem spricht es in der Therapie nicht mehr an. Trotzdem hat ihr die Therapie geholfen, inzwischen geht sie seltener zu ihm, es geht ihr besser. Für alles andere ist jetzt die Selbsthilfegruppe da: Die Treffen geben ihr Kraft, gute Freundschaften hat sie dort schon geschlossen. Das hilft.

Psychische Beeinträchtigungen wie Depressionen und Ängste sind keine Seltenheit bei Kaufsüchtigen. Ein Großteil der Betroffenen leidet unter Selbstwertproblemen. Über das Materielle können sie zumindest in ihrer Fantasie den Selbstwert kurzfristig anheben und ihre Unsicherheit und Depressivität kaschieren. „Es geht um Emotionsregulation“, erklärt Astrid Müller. Betroffene vertreiben ihre Langeweile, lenken sich von Problemen ab, um sich innere Sicherheit zu verschaffen – so wie Julia.

Julia hat schon oft versucht, ihrer Mutter ihre Krankheit zu erklären, die reagierte ungläubig. „Obwohl meine Mutter dasselbe Problem hat. Aber sie will sich es nicht eingestehen und schafft es nicht, sich Hilfe zu holen.“ Ob ihre Freundinnen sie verstehen würden? Julia fühlt sich noch nicht bereit dazu, mit ihnen über ihre Kaufsucht zu reden. „Manche von ihnen werfen das Geld zum Fenster raus. Vielleicht würden sie dann auch umdenken.“

Hinweis: Dieser Text wurde zuerst am 20.4.2017 veröffentlicht und am 2.1.2021 nochmals aktualisiert.