„Für meine Tochter trage ich Glatze und Damenbart“

An einem Sommertag schlüpfte Milena also mit unrasierten Achseln in ein Trägertop und trat auf die Straße. Zuerst presste sie ihre Arme eng an den Körper, dann wurde sie lockerer. Beim nächsten Mal trug sie einen Midirock, der ihre behaarten Knöchel zeigte. Irgendwann ist sie in Hotpants und einem dichten Flaum auf den Beinen rausgegangen. „Viele Frauen wissen gar nicht, wie befangen sie sind. Die Befreiung ist wie ein Rausch“, so Milena über die neue Sichtweise auf ihren Körper. Es kostet sie heute noch Überwindungskraft, ihren Damenbart zu tragen. „Bärte werden von Männern getragen, nicht von Frauen“, so Milena, die über sich hinausgewachsen ist. Sie begann, ihre Erfahrung online zu teilen und rief Frauen auf, sich im Kampf gegen unrealistische Schönheitsideale zu solidarisieren. Auf Instagram erreicht sie damit heute mehr als 8000 Menschen.