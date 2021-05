Diese Bilderserie zeigt, wie Frauen weltweit mit ihrer Periode umgehen

Dass etwa die Hälfte der Weltbevölkerung regelmäßig ihre Periode hat, ist nichts Neues. Dass darüber öffentlich gesprochen wird und Mädchen und Frauen dabei unterstützt werden, ist trotzdem immer noch nicht normal. Daher wird auch in diesem Jahr am 28. Mai wieder der „Internationale Menstruationstag“ gefeiert. Zum einen lässt sich hier auf Erfolge der vergangenen Jahre zurückblicken: Die britische Regierung bietet seit Herbst 2019 kostenlose Menstruationsartikel an weiterführenden Schulen an und in Ländern wie Deutschland und Indien wurde die „Tamponsteuer“ abgeschafft beziehungsweise gesenkt. Jedoch gibt es zahlreiche Länder, in denen Mädchen und Frauen vor allem aus finanziellen Gründen keinen ausreichenden Zugang zu Menstruationsartikeln haben. Eine Bilderserie der britischen Non-Profit-Organisation WaterAid verdeutlicht dieses Problem.