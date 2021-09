Wie Free Bleeding funktioniert

Und was machst du, wenn weit und breit keine Toilette in der Nähe ist?

Wenn ich in der Natur wandern bin, gehe ich ganz pragmatisch wie beim Pinkeln hinter einen Busch. Ich persönlich finde Free Bleeding in der Natur auch einfacher als mit invasiven Periodenprodukten unterwegs zu sein, weil man sich nicht so leicht die Hände waschen kann. Außerdem hinterlässt man keinen Müll. In anderen Situationen, in denen es keine Toilette gibt, im Bus etwa, überlege ich mir vorher, ob das machbar ist. An einem stärkeren Tag nehme ich zum Beispiel Periodenunterwäsche als Backup.