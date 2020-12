Wie seid ihr zum ersten Mal mit dem Thema Menstruation in Berührung gekommen?

Resi: Ich hatte das Thema Menstruation im Bio-Unterricht, das war sehr schambehaftet. Uns wurde einfach eine Packung Binden und Tampons in die Hand gedrückt. Damit habe ich mich überhaupt nicht vorbereitet gefühlt.

Emilia: Ich habe im Skilager in der 8. Klasse angefangen zu menstruieren, was nicht der beste Ort war, um damit anzufangen. Wie viele menstruierende Personen, wurde ich von der Unregelmäßigkeit meiner Periode einige Male überrascht. Dadurch habe ich auch mal die helle Jeans in der Schule vollgeblutet. Da es damals noch wenig Sensibilisierung dafür gab, war das natürlich ein riesengroßes Thema und etwas, was ich instinktiv versucht habe, zu verstecken. Ich habe oft den klassischen Toilettenpapier-Wickel gemacht, weil ich kein Menstruationsprodukt zur Hand hatte. Es wird erwartet, dass Personen, sobald sie menstruieren, Expert*innen sind und sich damit auskennen. Dabei sind die meisten in der Situation total überfordert.