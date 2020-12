„Wir sind unbequem“: Pflegekräfte fordern bessere Arbeitsbedingungen

Christstollen. Die hat der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Montag an Pflegekräfte in einem Krankenhaus in Bischofswerda in der Oberlausitz verteilt. Quasi als Belohnung dafür, dass sie derzeit Covid-19-Patient*innen versorgen. Die Zahl der Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind und sterben, steigt derzeit an: Die deutschen Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut zuletzt 590 Todesfälle innerhalb eines Tages, wie aus den RKI-Zahlen vom Mittwochmorgen hervorgeht. Das ist ein Plus von mehr als 100 Fällen im Vergleich zum bisherigen Höchstwert vom vergangenen Mittwoch. Da waren 487 Tote gemeldet worden.