Das sind die besten Filme und Serien mit weiblichen Weirdos

Als der 14-jährige Fraser mit seinen beiden Müttern auf eine Militärbasis ins italienische Veneto zieht, freundet er sich umgehend mit der gleichaltrigen Caitlin an. Beide stechen aus der von Disziplin und Gehorsam geprägten Umgebung hervor: Anders als der Nachwuchs anderer Soldat:innen interessieren sie sich für Gedichte, sentimentale Musik und hadern mit ihrer Identität: Beide experimentieren mit Geschlechtergrenzen und ihrer sexuellen Orientierung, auch wenn das bei vielen Bewohner:innen des Stützpunktes nicht gerade gut ankommt. Angesiedelt im Jahr 2016, zelebriert Luca Guadagnino („Call Me by Your Name”) über acht Folgen hinweg ihr Außenseitertum als einen zwar nicht freiwilligen, letztlich aber sinnstiftenden Teil ihres Daseins. Was „We are who we are“ auch beweist: Fraser und Caitlin mögen vielleicht als komisch gelten, gleichzeitig stehen sie mit ihrem Denken jenseits von festgefahrenen Rollenvorstellungen für zentrale gesellschaftliche Veränderungen – und somit vielleicht sogar irgendwann für die neue Norm.