Wir brauchen mehr weibliche Weirdos im Film

Es ist so: Man muss nicht Soziologie studiert haben, um zu wissen, dass wir vieles, was wir über soziale Hierarchien und Rollen wissen, gar nicht aus unserem eigenen Leben, sondern eigentlich aus Film und Fernsehen kennen. Auf den wenigsten Schulen in Deutschland gibt es beispielsweise Cheerleading-Kurse. Trotzdem weiß hier jedes Kind, dass ein „Cheerleader“ der Inbegriff eines beliebten Mädchens ist. Gesellschaft und Film beeinflussen sich also gegenseitig – und wenn wir also Darstellungen auf der Leinwand verändern, verändern wir am Ende vielleicht sogar uns selbst.

Weirdos sind die besseren Loser

Auch der Weirdo ist in Filmen ein gern genutzter „Trope“, also ein wiederkehrender Figurentyp. Der Weirdo ist dabei nicht ganz so klar zu fassen wie andere Stereotypen („die Schöne“, „der Athlet“, „die Smarte“). Aber wenn man Weirdos sieht, erkennt man sie: Captain Jack Sparrow wäre so ein Beispiel, aber auch Gru aus „Ich – Einfach Unverbesserlich“, Yoda ist ein ziemlicher Weirdo, alle vier Ghostbusters, die komplette Besetzung von „Anchorman“ und natürlich alle Charaktere aus jedem Wes-Anderson-Film. Aber aufgepasst: Film-Weirdos ähneln manchmal einem anderen Stereotyp, nämlich dem sogenannten „Loser“ – nur dass der Weirdo eben nichts auf Popularität gibt.