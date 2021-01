„Ich hatte kurz Angst, er steht auf und will mein Heft sehen“

Die Maske hängt unter der Nase und die braune Ledertasche etwas ungelenk über der Schulter. Dazu noch das schlecht sitzende Sacko, die im Schritt minimal zu enge Jeans: In diesem vollendeten Lehrer-Klischee-Outfit zeigt sich Moderator Jan Böhmermann in seinem neuen Homeschooling-Video, das am Donnerstag auf dem Youtube-Kanal seiner Sendung „ZDF Magazin Royale“ veröffentlicht wurde. „Digital und ganz modern bei Youtube werden unter dem pädagogischen Auge Jan Böhmermanns Eltern entlastet und Schüler*innen wieder fit für das wahre Leben gemacht!“, so steht es in der Beschreibung. Das Versprechen: „45 Minuten erstklassige Betreuung“.