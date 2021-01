Wie Lehrer*innen, Schüler*innen und Eltern das Homeschooling erleben

Julia, 30, zum Beispiel unterrichtet an einem Gymnasium in Baden-Württemberg und hat vor einer Online-Unterrichtseinheit vergessen, ihr Hintergrundbild auf Zoom zu ändern. Sie war am Beginn des Lockdowns schwanger und hatte ein Ultraschallbild eingestellt, um es ihrer Verwandtschaft bei einer digitalen Familienfeier zu zeigen. „Natürlich habe ich vergessen, den Hintergrund wieder zu ändern, und dann mit diesem die Mathestunde in Klasse sechs eröffnet. Das hat für viel Gelächter gesorgt, aber so hatten wir sofort eine gute Stimmung“, erzählt sie.