Silvester, das wichtigste Fest

Ciao Ragazzi! Ich darf doch Ragazzi sagen, oder? Dieser Text entsteht in der süditalienischen Metropole Napoli. Ich sage Napoli statt Neapel, weil ich endlich als der unausstehliche Snob wahrgenommen werden will, der ich wirklich bin. Anstatt das Jahresende in der norditalienischen Metropole München zu verbringen, haben fünf meiner Freund:innen und ich uns dafür entschieden, an einen Ort zu fahren, an dem die Sonne noch scheint. Mein absolutes Lieblingsurlaubsziel hat sich da angeboten. Wir sind 15 Stunden mit dem Nachtbus gefahren. Die Fahrt war schrecklich.