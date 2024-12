Ein unverhofftes Weihnachtswunder

Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Familie. Aber was ist wichtiger als Liebe? Richtig: Arbeit. In Deutschland gilt das vielleicht mehr als in anderen Ländern. Trotzdem sind der 25. und der 26. Dezember gesetzliche Feiertage, an denen in vielen Berufen niemand arbeitet. Gut so! Ich war drei Jahre lang Redakteur für eine Fernsehsendung, die über Weihnachten in der Winterpause ist. Da hatte ich zu der Zeit einfach frei. Dieses Jahr war es das erste Mal anders. Ich arbeite seit einigen Monaten in einem Kiosk, der 24 Stunden am Tag geöffnet hat. Auch über die Feiertage. Als ich da angefangen habe, habe ich groß angekündigt, dass ich als Jude auch an Weihnachten arbeiten kann. Und es kam, wie es kommen musste: Ich wurde über die Weihnachtsfeiertage in die Nachtschichten eingetragen. 23 Uhr abends bis sieben Uhr morgens am nächsten Tag. Vom 24. Dezember bis zum 27. Dezember sollte ich Alkohol und Zigaretten verkaufen. An verlorene Seelen, die über die Feiertage nicht bei ihrer Familie sind oder es über die Bescherung hinaus nicht zuhause aushalten. Und an diejenigen, die kein Weihnachten feiern oder arbeiten müssen.