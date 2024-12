Mein erstes Weihnachten

Also durfte in Sachen Geschenke nichts schiefgehen. Als ich meine Freundin fragte, was ich ihren Eltern mitbringen sollte, bekam ich eine ernüchternde Antwort: „Ich weiß nicht, was ich ihnen schenken soll. Die haben schon alles“

Und jetzt? „First christmas as a jew what to get for girlfriends parents?“ bei YouTube einzugeben, war mir irgendwie peinlich.