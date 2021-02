Ab in den Urlaub! Oder doch lieber nicht?

Mir fällt keine Situation während meiner Reise ein, die unvernünftiger gewesen wäre, als mit dem Regionalexpress ins Büro zu fahren. In den Flieger und in die Unterkunft wurde ich nur gelassen, nachdem ich ein negatives Testergebnis, die spanische Corona-App und ein Einreiseformular, in dem mein Sitzplatz im Flugzeug eingetragen wurde, vorzeigte. Natürlich trug ich während des Flugs eine FFP2-Maske, außerdem waren ja – anders als in der Straßenbahn und im Büro – alle um mich herum getestet. Vor Ort war ich fast nur an der frischen Luft. An Heiligabend hatte ich von einer Live-Band am Strand gehört und bin hin. Es war wie eine andere Welt. Die Leute trugen Weihnachtsmützen und Masken (wenn sie nicht am Platz saßen, darauf achteten strenge Securitys) und tanzten und feierten. Nach einem Getränk bin ich wieder abgehauen. Open-Air und Abstand hin oder her – das fühlte sich falsch an.