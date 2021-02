Habe ich das Recht, andere für ihre Corona-Reisen zu verurteilen?

Ich hätte den Pass, die Impfungen und das Geld, es ihr gleich zu tun. Viele machen das, zeigt mein Instagram-Feed. Nach Sansibar oder in ein anderes Land, in dem es gerade schön warm ist, will ich trotzdem nicht. Ich bin ein Lockdown-Hardliner. Mein moralischer Kompass dreht schon durch, wenn ich mit zwei Freunden im Hinterhof am Feuerkorb stehe, statt nur mit einem.