Sei nicht zu höflich, wenn du ungewollt angeflirtet wirst!

Das Problem an solchen Situationen ist nicht, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll, sondern, dass ich die Situation selbst nicht thematisieren will. Wenn sich jemand Fremdes im Club ungewollt an mich heranmacht, habe ich keine Hemmungen, ihm ein klares „Nein!“ entgegenzuzischen. Aber wenn es um Menschen geht, die man zwangsläufig immer wieder sieht, kommt eine andere Dimension dazu: die Abhängigkeit. Man ist darauf angewiesen, dass man halbwegs miteinander auskommt. Gerade in Zusammenhängen wie der Fahrschule, aber auch bei der Arbeit oder in der Uni, will man sich nicht auch noch über soziale Fauxpas oder zwischenmenschliche Dramen den Kopf zerbrechen. Natürlich wäre gerade hier ein klärendes Gespräch angebracht. Bevor man sich danach aber im Fahrstuhl oder Hörsaal nur mehr verschämt anräuspern kann, entscheidet man sich lieber für Option B: lächeln und winken.