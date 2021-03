Warum vergeht die Zeit so schnell?

jetzt: Sie erforschen das subjektive Zeitempfinden. Ich zum Beispiel habe das Gefühl, das vergangene Jahr ging wieder besonders schnell rum. Woran liegt das?

Marc Wittmann: Es ist die Art und Weise, wie wir an Sachen herangehen: Während wir gerade telefonieren, denken Sie vielleicht schon daran, welchen Termin Sie als nächstes haben und ich, dass ich später noch einkaufen muss. Wir sind also in Gedanken schon in der Zukunft. Ständig befinden wir uns im Autopilot und so bleibt durch die Menge an Aktivitäten nicht viel im Gedächtnis hängen. Im Nachhinein stiehlt genau das unser Zeitempfinden und die Zeit vergeht subjektiv schneller.