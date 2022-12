Wie soll man sich in der Kirche verhalten, wenn man nicht an Gott glaubt?

Was Spreitzer sich da wünscht, ist genau der Punkt, an dem ich als Agnostikerin immer wieder ins Rudern gerate. Natürlich respektiere ich den Glauben anderer Menschen. Das möchte ich auch nach außen hin zeigen, wenn ich mich in deren Glaubenswelt einschleiche. Allerdings will ich mich dabei nicht selbst verleugnen. Und überhaupt: Das sture Mitbeten, Glaubensbekenntnis herunterrattern, nur weil man den Text eben noch auswendig kann – ist das nicht heuchlerisch? Und dann wiederum ebenfalls respektlos gegenüber denen, die all diese Rituale als heilig empfinden? Ich bitte Spreitzer, mit mir Elemente des Gottesdienstes abzuarbeiten: Was geht und was nicht?