O Tannenbaum, brauchen wir dich auf einmal?

Einen Bücher-Adventskalender haben wir bereits von den Großeltern bekommen, eine einzelne Kerze könnten wir uns beim Essen auch vorstellen. Allerdings erstmal ohne weitere Deko. Und in den nächsten Tagen werde ich meine Tochter dann fragen, ob sie mit mir Sterne basteln mag, die wir an die Fenster hängen könnten. Außerdem habe ich ein paar Kinderweihnachtslieder auf eine ihrer Tonie-Figuren gespielt. Wie oft sie die hören will, kann sie also selbst steuern. Den 24. Dezember werden wir mit meinen Eltern verbringen, da ist also für weihnachtliche Stimmung gesorgt.