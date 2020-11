„Keine halben Sachen machen“ ist ein unsinniges Mantra

Dabei ist das doch unsinnig. Denn zum Zeitpunkt einer Entscheidung, weiß man eben nicht immer, ob sie tatsächlich gut ist und wie sich das Entschiedene letztlich entwickelt. Wer nach der Anweisung „Mach bloß keine halben Sachen“ lebt, sollte ab diesem Zeitpunkt also schon sehr genau wissen, was er oder sie im Leben will. Sonst wird es schwierig mit der Selbstverwirklichung. Denn im Grunde lässt sich ja nur übers Ausprobieren herausfinden, was zu einem passt, was glücklich macht.