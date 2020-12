Wie sinnvoll ist natürliche Verhütung?

Für die natürliche Verhütung gibt es mittlerweile zahlreiche Gadgets und Apps, die dabei helfen sollen, den Überblick über den eigenen Zyklus zu bewahren. In Kalender-Apps kann man eintragen, wann man die Regel bekommen hat. Die Anwendung gibt dann an, an welchem Tag man mit dem Eisprung rechnen kann. Solche Kalender beziehen aber weder Temperatur noch andere Einflussfaktoren mit ein und sind deshalb sehr unsicher. Andere Gadgets berücksichtigen die Temperatur oder setzten auf die symptothermalemale Methode: Der Ovularing wird nachts vaginal getragen. Die Daten werden dann mit einem Lesegerät and die webbasierte Software übertragen. Auch Gadgets, die im Ohr oder als Armband getragen werden, sollen Frauen sagen, in welcher Phase des Zyklus sie gerade sind.