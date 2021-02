Wie vermeide ich Mikroplastik?

Bleibt nur noch das Problem mit der Verpackung: Denn selbst Bioduschgels oder Make-Up von Naturkosmetikmarken werden fast immer in Plastikbehältern verkauft. Schöttner sieht da die „Zero Waste“-Bewegung als großes Vorbild: „Die Community hat ganz klar gezeigt, dass es auch ohne Verpackung geht. Shampoo oder Duschgels müssen nicht immer in flüssiger Form daher kommen, das geht auch in fester Form, was eine Verpackung überflüssig macht.“ Sie sieht da in erster Linie die Hersteller in der Pflicht, die sich um alternative Verpackungskonzepte bemühen müssten. Bis dahin kann man sich bei der Zero Waste-Community Anregungen holen, in verpackungsfreien Supermärkten einkaufen oder lernen, wie man Kosmetik selbst herstellt.