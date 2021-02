„Mit Unterstützung geht alles“

Mohammed ist einer von vielen männlichen Geflüchteten mit weiterführendem Schulabschluss, die es für den Job oder die Ausbildung in die großen Städte zieht. Doch diese Ballungszentren machen es ihnen mit ihren überteuerten Mieten besonders schwer. Dazu kommen rassistische Einstellungen und Vorbehalte vieler Vermieter*innen, aber auch vieler WGs. Als Mohammed die Zusage für den Studiengang „Deutsch als Fremdsprache“ an der Ludwig-Maximilians-Universität erhielt, suchte er von Regensburg aus nach einem Zimmer in München. In Regensburg, wo er auch seine ersten Monate in Deutschland in einer Gemeinschaftsunterkunft verbracht hatte, lebte er bereits in einer eigenen Wohnung. Das habe er dem örtlichen Helferkreis zu verdanken gehabt – „krank nette Menschen“.