„In Deutschland ist die Work-Life-Balance besser“

Ähnlich kalt wie in Deutschland war es übrigens auch in Finnland, wo ich im Dezember mit einer Reisegruppe war, die günstige Trips für Studenten anbietet. Ich war zum Glück vorbereitet, mein Outfit bestand dort aus fünf Schichten: zwei Sweatshirts, eine Thermojacke und zwei Jacken darüber. Von Finnland reisten wir noch nach Schweden und Dänemark. Da fühlte ich die Kälte irgendwann gar nicht mehr. Die Reise hat mir sehr gefallen: neue Freunde, Lagerfeuer, Glühwein. Aber ich muss zugeben: Für mich als Inder gibt es keinen großen kulturellen Unterschied zwischen Deutschland und Skandinavien, da alles in Europa liegt. Was ich dort aber bemerkenswert fand: Es war so kalt, dass sie sogar an den abgelegensten Orten Sand auf die Straßen gestreut haben, damit die Autos nicht wegrutschen.