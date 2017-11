Die Angst vor der unangenehmen Stille

Was für sie tägliche Arbeitsroutine ist, die gut ohne Gespräch auskommt, ist für mich eine peinliche Situation. Ich habe den Drang, nett zu sein. Etwas zu sagen. Das liegt vermutlich daran, dass ich es respektlos finde, einen anderen Menschen, der gerade etwas für mich tut, so wenig zu beachten. Ich will nicht überheblich wirken. Wie jemand aus einer längst vergangenen Zeit, der Handwerker wie Dienstboten von oben herab behandelt. Weil es aber wenig Tiefgründiges gibt, das man in solchen Situationen besprechen kann, ist das Ergebnis eine verbale Diarrhöe, die nicht nur meinem Gegenüber unangenehm ist.

Wie kann es sein, dass ich eine Präsentation vor einem Raum von Erwachsenen halten kann, mich aber ein Apothekenbesuch überfordert?

Gestern zum Beispiel: Ich lief spätabends von einem Theaterbesuch nach Hause und mein grummelnder Magen schrie nach Döner. Kurz vor meinem Lieblingsstand, als es schon nach Fleisch und Zwiebeln duftete, passierte es: Ich stellte mich vor das Verkaufsfenster und grinste freundlich. Während der zwei Minuten, die ich unter dem Desinteresse des Verkäufers auf meinen Döner wartete, sagte ich Sätze wie: „Na, nicht viel los heute?“ „Das sind ja Riesen-Zwiebeln.“ „Riecht ja immer so lecker bei Ihnen.“ Er aber schaufelte schweigend mein Fleisch ins Brot. Gut möglich, dass mein Dönermann dachte, ich sei hoffnungslos in ihn verliebt.

Aber die Alternative fände ich schlimmer: Hallo-Danke-Tschüss. Mit dieser Distanziertheit komme ich nicht klar. Wenn mir eine Frau an der Hotelrezeption meine Zimmernummer nennt, will ich ihr tief in die Augen schauen und rufen: „Mann, Frau Heise, wie geht‘s dir heute wirklich?“ Statt distanziert-nett zu sein, bin ich distanzlos-herzlich.

Ich bin selbst wütend, dass mich solche Alltagsinteraktionen aus dem Konzept bringen. Wie kann es sein, dass ich eine Präsentation vor einem Raum von Erwachsenen halten kann, mich aber ein Apothekenbesuch überfordert? Eigentlich wurde ich ganz anständig sozialisiert. Ich weiß, wie man Besteck halten muss und in der Schule hat sich niemand von mir weggesetzt.

Das Problem liegt – wie so oft – in der Kindheit begraben: Ich bin in einer kleinen Stadt im Süden von Deutschland aufgewachsen, in einem Stadtteil, in dem sich alle Nachbarn mit Namen kannten. Auf der Straße grüßten wir uns nicht nur, wir redeten. Meine Mutter stammt aus einem Dorf, in dem es normal ist, mit dem Schreiner erst mal einen Tee zu trinken und sich zehn Minuten lang über Familie und rheumatische Knie auszutauschen, bevor man sagt, was man eigentlich gesägt haben will. Ich habe den Sprung von Kleinstadt-Freundlichkeit zu Großstadt-Effizienz nicht geschafft.