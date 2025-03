Ich kann nicht mit Komplimenten umgehen

Mit der ehemaligen Klassenkameradin hatte ich ein eher schwieriges Verhältnis. Dementsprechend perplex war ich, als ausgerechnet sie etwas an mir für gut befand. Im nächsten Moment befürchtete ich aber, dass da Neid aus ihr sprechen könnte. Den wollte ich ihr nehmen, denn ich wollte erstens nicht in einer Komplimente-Bringschuld stehen und zweitens um jeden Preis verhindern, dass sie neidisch war, weil das Ärger bedeutet hätte. Also gab ich ihr lieber etwas „Schlechtes“ an die Hand. So, meinte ich, waren wir wieder in der gewohnten Ausgangslage. Im Nachhinein betrachtet ziemlich doof von mir. War doch schön, dass ausgerechnet sie etwas Nettes zu mir gesagt hatte.