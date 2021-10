Wie mich die Sprache meines Vaters verändert hat

Auch die Journalistin Vanessa Vu kennt es, in einer Umgebung aufzuwachsen, in der sie ihre Herkunft nicht immer voll ausleben kann. In ihrem Podcast Rice and Shine spricht sie über ihre vietdeutsche Lebensrealitäten. „Man tut den Leuten so viel Gewalt an, wenn man ihnen eine Sprache wegnimmt, man macht Bande in der Familie kaputt und drückt ihnen eine andere Geschichte auf.“, hat sie uns in unserer Podcast-Folge zu „Gute Sprache, Böse Sprache“ erzählt.