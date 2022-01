„Trump ist ein soziopathischer Größenwahnsinniger – und ein Genie“

Oft wird bei Demonstrationen wie diesen von einem Wandel des Systems gesprochen, um die Erde vor dem Kollaps zu bewahren. Wie könnte eine Welt aussehen, die nicht dem Streben nach höheren Gewinnen unterworfen ist?

Die Vergangenheit gibt uns dafür viele Beispiele. Lassen Sie mich kurz in meine Kindheit zurückgehen, in die 1930er Jahre. Damals herrschte die Depression, eine sehr schwere Wirtschaftskrise, die Armut war sogar schlimmer als heute. Meine eigene Familie war gerade in die USA eingewandert und gehörte zur Arbeiterklasse, wenn sie nicht gerade arbeitslos war. Aber es herrschte dennoch ein Gefühl der Zuversicht. Die Arbeiterbewegung war in den 1920er Jahren zerschlagen worden und begann sich gerade wieder zu erholen, Gewerkschaften organisierten sich, politische Parteien entstanden. Und im weiteren Lauf der 1930er Jahre waren die USA dann Vorreiter für die Sozialdemokratie, die nach dem Zweiten Weltkrieg von Europa übernommen wurde. Diese Periode dauerte bis in die 1960er Jahre an. Es war das Goldene Zeitalter des Kapitalismus, das geprägt war von großem und gerecht verteiltem Wirtschaftswachstum.