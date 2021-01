Warum bin ich so ungeschickt?

Es ist nicht so, dass mir das gefällt. Im Gegenteil: Ich würde viel lieber wie eine grazile Elfe durch die Gegend schweben. Die Ungeschicklichkeit zieht sich jedoch durch mein ganzes Leben. Früher, als Jugendliche, schaffte ich es nachts nie, mich zurück ins Haus zu schleichen, ohne mit der Tür zu knallen. Heute wecke ich morgens die ganze Nachbarschaft bei dem Versuch, mir möglichst geräuschlos einen Kaffee zu machen. Dabei stellen ich und alle in meinem Umfeld sich jeden Tag die Frage: Muss das wirklich sein? Wieso bin ausgerechnet ich so ungeschickt? Und was kann ich tatsächlich dagegen tun? Oder muss ich mich etwa damit abfinden?