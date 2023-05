Wofür kriegst du am liebsten Komplimente?

„Komplimente für Eigenschaften, für die ich eine Eigenleistung erbracht habe, finde ich viel gewichtiger als Komplimente für Dinge, für die ich nicht wirklich etwas kann, wie zum Beispiel meine Augen. Ich finde es am schönsten, wenn Leute finden, dass ich eine interessante Meinung zu etwas habe oder kluge Gedanken äußere. Dadurch fühle ich mich von anderen tiefergehend verstanden und so auch wohler. Außerdem bin ich selbst verantwortlich dafür, wie ich denke oder welche Perspektive ich einnehme und betrachte meinen Intellekt deswegen als einen persönlichen Verdienst.“ (Anm. d. Red.: Mayank war in der Vergangenheit Praktikant in unserer Redaktion)