„Es gibt keine rassismusfreien Räume“

Ständig auf Englisch angesprochen werden, an der Club-Tür nur Kopfschütteln ernten oder andauernd die Frage nach der „eigentlichen“ Herkunft beantworten müssen – als Person mit sichtbarem Migrationshintergrund hat man im Alltag immer wieder mit Rassismus zu kämpfen. Das machen auch einige Studien deutlich. So etwa der Afrozensus (2020), die erste umfassende Befragung zu Schwarzen, afrikanischen und afrodiasporischen Lebensrealitäten in Deutschland, worin Teilnehmer:innen schilderten, in welchen Situationen sie mit Rassismus in Berührung kommen – etwa bei der Wohnungssuche oder im Berufsalltag.