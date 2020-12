Die Weihnachtszeit ist die wahre Belastungsprobe für eine frische Beziehung

Oder etwa doch nicht? Nach der ersten Weihnachtszeit, die ich zusammen mit dem Freund verbracht und mich quasi stündlich darüber aufgeregt hatte, wie falsch er alles machte, kam ich dann glücklicherweise doch noch ins Nachdenken: Offenbar war ich zumindest auf diesem Gebiet komplett unflexibel, was meine Erwartungen angeht. Nie hatte ich mich auch nur gefragt, ob all das, was wir da so „schon immer“ veranstaltet haben, auch nötig oder schön ist. Es musste eben so sein, weil es schon immer so war. Diese Argumentation ist, wenn man sie genauer betrachtet, ein bisschen schwach auf der Brust. Was ich in anderen Bereichen schon längst gelernt hatte – bei der Farbe des Geschirrs und den sehr unterschiedlichen Begriffen dessen, was Ordnung bedeutet – war mir ausgerechnet in der Adventszeit entfallen: Kompromissbereitschaft ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die man mitbringen sollte, wenn man eine gleichberechtigte und dauerhafte Beziehung mit einem Menschen führen möchte. Und nach dem x-ten Griff an die Stirn wurde mir glücklicherweise noch rechtzeitig klar, dass ich ja auch mal die Weihnachtstraditionen aus der Familie meines Freundes vorurteilsfrei anschauen könnte.