„Seid ihr nicht noch viel zu jung dafür?"

Aber Jacqueline Klesse hat auch beobachtet, dass besonders für junge Paare häufig auch noch andere Gründe wichtig sind. Zum Beispiel religiöse: „Die Paare wollten nicht zusammenziehen, bevor sie nicht auch verheiratet sind“, sagt Klesse. Ähnlich war es auch bei Karolina und William, beide 22. Sie verlobten sich nach einem halben Jahr Beziehung, damals waren sie erst 18 Jahre alt – und noch in der zwölften Klasse des Gymnasiums. Zwar betonen beide, dass sie in erster Linie aus Liebe geheiratet haben. Aber: „Wir sind in katholisch-christlichen Familien aufgewachsen“, sagt Karolina. William fügt hinzu: „Wenn man in so einer Familie ist, ergreift man eher die Chance, früher rauszukommen. Man will nicht gejudged werden.“ Heute wohnt das Studentenpaar gemeinsam in dem Haus von Williams Großmutter.