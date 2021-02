„Eine Hochzeit zwischen einem Christen und einer Muslimin ist in Ägypten undenkbar“

Meine Einstellung zu Liebe und Sex hat sich auch durch meine deutsche Ehefrau verändert. Ich habe sie auf Tinder kennengelernt, als sie gerade in Ägypten Urlaub gemacht hat. Ich war damals beim Militär, also konnten wir uns nicht treffen. Wir haben uns ein Jahr lang nur hin und her geschrieben. Ich habe sofort an ihr gemocht, was mich früher an anderen Frauen abgeschreckt hatte: Dass sie so stark und unabhängig wirkt. Dass sie schon so viel erlebt hatte. Schließlich ist sie nach Kairo geflogen, um dort für zwei Wochen Urlaub zu machen, ich habe sie vom Flughafen abgeholt. In der Zeit danach haben wir viel Zeit miteinander verbracht, uns geküsst und miteinander geschlafen. Als ich sie dann meinen Eltern vorstellt habe, haben sie sie zum Glück akzeptiert. Trotzdem haben sie ihr am Anfang viele Fragen gestellt. Woher kommst du? Was machen deine Eltern? Willst du mal heiraten? Weil sie eine Europäerin ist, hat es dieses Kreuzverhör gebraucht, aber jetzt trauen sie ihr.